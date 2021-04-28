500 aileye 40 bin ata tohumu fidesi dağıtılacak

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 yıl önce başlattıkları Ata Tohumu projesinde elde ettikleri ürünlerden 500 aileye 40 bin fide dağıtacaklarını açıkladı. Pandemi nedeniyle tam kapanma döneminde domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan fideler belediyeye telefonla müracaatta bulunan ilk 500 ailenin evine ulaştırılacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin Delihakkı’daki arsasında 1 yıl önce başlattıkları Ata Tohumu projesinde elde edilen ürünleri halka dağıtmaya başlayacaklarını açıkladı.

12 çeşit ürün için ata tohumu yetiştirme projesi başlatan belediye ilk yılın sonunda 500 aileye 40 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtacak. Belediye serasında açıklamada bulunan Başkan Halil Posbıyık, fideleri pandemi nedeniyle tam kapanma döneminde izdiham oluşturmamak için evlere teslim edeceklerini söyledi.

Fide talep eden vatandaşların belediyenin 333 13 53 numaralı telefona müracaat etmelerini isteyen Başkan Posbıyık şunları söyledi;

“Ata Tohumu üretim alanımızda 1 sera ile başlamıştık. Şu anda 3 seramız var. Yakında 4’üncü seramızı yapacağız. Hem Ata tohumu hem çiçek üretim alanımız genişliyor. Genişletmeye devam edeceğiz. Ereğli’nin Ata tohumuna erişmek için denemeler yapıyoruz. 1’inci yılın sonuna geldik. 2022’nin baharında Ata tohumunu tam bölgemize göre üretmiş olacağız ve tohum bankası kuracağız. Tohum bankamızdan da halkımıza, köylerimize tohum dağıtmaya başlayacağız. Planlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.

1’inci yılında Ata tohumlarına Ereğli, Seferihisar, Aydın, İzmir’den getirdiğimiz ata tohumlarından da yararlanarak elde ettiğimiz fideleri bu yıl vatandaşlarımıza dağıtmak istiyoruz. Pandemi nedeniyle izdiham yaratmamak için yarından itibaren arkadaşlarımız vatandaşlarımızdan telefon vasıtasıyla müracaatları alacaklar. Fide isteyen vatandaşlarımız verilen telefon numarasına talepte bulunabilecek. Başvuran 500 ailenin evlerine kasalarla fideler götürülecek. 40 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtacağız.

Ata Tohumu projemiz Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın nezdinde işçi kardeşlerimizin alın teriyle çok iyi bir aşamaya geldi. Hedeflediğimiz noktaya doğru gidiyoruz. 2022 baharında Ata Tohumu bankamızı kurmuş olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.