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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, büyük sanayi kuruluşlarına sitem etti

İHA

Posbıyık, büyük sanayi kuruluşlarına sitem etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ramazan ayında pandeminin de getirdiği zor koşullar nedeniyle işsiz kalmış, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye olarak sıcak aş ve gıda kolisi dağıtımına devam ettiklerini, orta ölçekli iş dünyasından destek gördüklerini ancak Ereğli’deki büyük sanayi kuruluşlarının bu dayanışmaya sessiz kaldıklarını söyledi. Posbıyık, “Bu memleketten para kazanıyorsunuz, bu memleketin topraklarını kullanıyorsunuz, bu insanlara borcunuz var” dedi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pandemi nedeniyle işsiz kalan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattıkları dayanışma hamlesine sessiz kalan büyük sanayi kuruluşlarına sitem etti.
İhtiyaç duyan herkesin sofrasına ulaşmak için çalıştıklarını ve orta ölçekli iş dünyasından da destek gördüklerini anlatan Başkan Posbıyık, Ereğli’de kazanan büyük sanayi kuruluşlarına, sessiz kaldıklarını için tepki gösterdi. Posbıyık şunları söyledi:
“Ramazan ayında pandemi koşullarına göre her türlü desteği, yardımı halkımıza yapıyoruz. İşadamları da bize destek veriyorlar sağ olsunlar. Şu anda 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Zabıta arabalarıyla sefer taslarıyla evdeki nüfusa göre o sayıda yemeği ekmeğiyle birlikte kapı aralığından veriyoruz. Hiç kimseyi deşifre etmeden ulaştırıyoruz, çok başarılı gidiyoruz. Sadece yaşlı, ihtiyaç sahibi insanlara değil genç, garsonluk yapan, işsiz kalan, bir anda ortada kalan, emekli aylığı olmayan, her hangi bir yan güvencesi bulunmayan insanlara da kapılarımızı açtık ve bütün gayretimizle destek oluyoruz. Manen de işçi ve memurlarımız bu çalışmayla mutlu oluyorlar. Belediyemizin satın aldığı kolileri, iş insanlarından gelen kolileri sürekli olarak Cumhuriyet Halk Evleri’nde dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibiyim diyen herkese yardım yapıyoruz.”
“Ereğli’de çok mağdur var”
Ereğli’deki işadamlarına teşekkür eden Başkan Posbıyık açıklamasında, “Ereğli’de çok mağdur var. Belediye başkanı olarak bunu görüyorum. Belli etmeyenler, onurlarından dolayı saklı tutan insanlar var. Çok kişiyle bu konuda muhatap oluyoruz. Ben bütün herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Dinimizin gereği, biz tok yatarken komşumuz açsa bu dinimize aykırı. Dağıttığımız yemek sayısı, gıda kolisi sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü her gün yeni talepler geliyor. İşadamlarımızdan Allah razı olsun. Koli, kuru gıda, tatlı yardımları geliyor. Mesela bu akşam 3 çeşit yemeğin yanında tulumba tatlısı dağıtıyoruz. Önceki meclis üyelerimizden Cevat Aydın bey talepte bulundu; onun adına dağıtıyoruz. Kadir gecesinde Nurullah Özdemir kardeşimiz adına, sağ olsun baklava dağıtacağız. Bayram arifesinde Murat İşler tatlı dağıtacak. Sadece karınları doyuracak aşlarla değil, tatlılarla, meyvelerle, çikolatalarla vatandaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Orta kesimlerden destek alıyoruz ama Ereğli’de sanayiciyim diye geçinen çok büyük paralar kazandığını ifade eden kesimlerden çıt yok. Lafa geldiği zaman hayırdan, hasenattan bahsederler. Hükümet istediği zaman hükümete gönderirler. Oralara yağ çekmek için. Ama Ereğli’de yaşayan Ereğli halkının durumunun farkında bile değiller. Çünkü kendilerinin bir elleri yağda, bir elleri balda. Hiç ‘ne yapıyor bu belediye? Sıcak yemek dağıtıyor, sefer taslarıyla evlerine kadar götürüyor. Biz de bu memleketten para kazanıyoruz, bu memleketin topraklarını kullanıyoruz, bu insanlara borcumuz var’ deyip de arayıp sordukları yok. Bu dünyanın bir de öbür tarafı olduğunu onlara hatırlatıyorum. Başka da bir şey söylemiyorum.” dedi.

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