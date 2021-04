Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tam kapanma döneminde yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için mezarlıkları temizleyip bakımlarını yaptıklarını açıkladı. Kadir Gecesi’ne özel bir program hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Posbıyık, “Ereğli’nin 7 tepesine kuracağımız hoparlör sistemi ile hocalarımızın okuyacağı Kur’an ziyafetini evlere ulaştıracağız.” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tam kapanma döneminde belediyenin yapacağı hizmetleri açıkladı.

Tam kapanma döneminde yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için mezarlıkları temizleyip bakımlarını yaptıklarını söyleyen Posbıyık, Kadir Gecesi’ne özel bir program hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Posbıyık şunları söyledi:

“Kadir Gecesi Ereğli’nin 7 tepesinden, geçen yıl olduğu gibi Kur’an okutturacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarına başladı. 7 tepeye hoparlör yerleştirmek suretiyle merkezden hocalarımıza Kur’an okutturup bütün Ereğli halkına dinletmiş olacağız.

Mezarlıklarımızda temizlik yapıyoruz. Aynı zamanda Arife günü mezarlığımızda mevlid okutacağız. Belediyemizin SBD televizyonundan canlı yayınla arife günü evlere ulaşacağız.

Tam kapanma döneminde yapılması gereken her türlü hizmeti yapmak üzere temel ekiplerimiz çalışacak. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verilecek. Tüm tedbirlerimizi aldık. Aynı zamanda evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin bir talepleri olduğu zaman Zabıta ekiplerimiz onların hizmetinde olacak.

Bayram için gezici müzik arabamızı mahallelere gönderip insanlarımızı rahatlatmaya çalışacağız. Bayram şekerlerini çocuklarımıza ikram edeceğiz.

Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yakınlarımızı, dostlarımızı, ahbaplarımızı kaybediyoruz. Türk milletinin en büyük hasleti sıkıntılı dönemde bir birine yardım etme anlayışıdır. Maneviyattır. Ne kadar sıkıntılı bir dönemde olursak olalım bizim en büyük görevimiz çevremize, dostlarımıza aynı zamanda zor durumda olan muhtaç insanlarımıza elimizi uzatmaktır. Ereğli Belediyesi olarak bunu layıkıyla yapıyoruz. Dezenfektan ekibimiz çalışıyor, kapanma döneminde de çalışmaya devam edecek. Halkımızın her türlü hizmetinde olacağız. Telefonlarımız açık. Talepleri karşılamaya hazırız.”

