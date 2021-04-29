'Tam Kapanma' öncesi otogarlarda denetimler gerçekleştirildi

Zonguldak'ta polis ekipleri, tam kapanma öncesi otogarlarda uygulama yaparak hem yolculara hem de şoförlere uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yarın başlayacak tam kapanma öncesi denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri otogarlarda gerçekleştirdiği uygulamalarda yolcuların uyması gereken kurallar tek tek anlatılırken, maske ve HES kodu kontrolü yaptı. Vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yolculuk boyunca özellikle maskelerini çıkarmamalarını rica etti.

Vatandaşlar gerçekleştirilen uygulamalardan dolayı memnun olduklarını dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

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