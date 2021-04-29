Tam kapanma nedeniyle erken 1 Mayıs kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanma nedeniyle erken 1 Mayıs kutlaması

İHA

Tam kapanma nedeniyle erken 1 Mayıs kutlaması

Zonguldak’ta 17 günlük tam kapanmaya saatler kala 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü buruk bir şekilde kutlandı.
81 ilde uygulanacak tam kapanma nedeniyle Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü erken kutlandı. Zonguldak Demokrasi Platformu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Madenci Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan GMİS Başkanı Hakan Yeşil, "Yaşamını emeğiyle sürdürmek zorunda olanlar, küresel salgın şartlarında fedakarca çalışmak durumunda canlarını ortaya koyanlar, hepinize selam olsun. Bugün 1 Mayıs. Büyük bedeller ödeyerek haklarımızı kazandık. Küresel ekonomik krizin bedelini yine çalışanlar ödemesin. Fedakarlık yine bizden beklenmesin. Salgın her şeyi alt üst etti, durumu fırsata çevirmek isteyenler yine ortaya çıktı. Bugün her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bir buçuk yıldır şiddetini artıran Covid19 salgını tüm dünyada milyonlarca can aldı. Ülkemizdeki gelişmeleri her geçen gün endişeyle izliyoruz. Bu gelişmeler, emekçilerin birlik içinde olmaları gerektiğini ortaya koydu, dayanışma çağrılarının ne derece doğru olduğunu gösterdi. Salgın, bazı işverenlere adeta bulunmaz bir fırsat verdi. Salgın, işçi hak ve özgürlüklerine el uzatılması için meşru gerekçeymiş gibi görüldü. İş ve gelir güvencesi zayıflatıldı. Diğer yandan salgın dünyaya başka bir gerçeği de hatırlattı. Onlarca yıldır yok edilmeye çalışan sosyal devlet felsefesinin ve varlığının önemi iyice ortaya çıktı Dünyanın yeniliberalizme teslim olduğu bir dönemde, salgına karşı devletlerin koruma ve destek önlemleri tartışma konusu oldu. Devasa boyutlara gelen işsizlik sorunu resmi verilere bile yansıdı, görünür oldu. Ama çalışır gözüken ve fakat ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca emekçinin yaşamlarını asgari ücretin yarısı bir gelirle nasıl sürdürecekleri sorusu yanıtsız kaldı. Kısa çalışma uygulaması kapsamında olan emekçilere yapılan ödemelerin yeterli olup olmadığı sorusunun cevabı verilmedi. Kendi nam ve hesabına çalışan küçük işletmecilerin, esnafların iş yerleri kapanmak zorunda kaldı. Ailenin bir haftalık mutfak masrafını dahi karşılayacağı şüpheli olan bir meblağla yapılan “yardım” yeterli olmadı. Salgın tam anlamıyla sosyal devletin gücünü deneme sınavı halini aldı. Aralarında farklılıklar olmak kaydıyla dünyanın hiçbir ülkesi bu sınavdan geçer not alamadı. Emekçilerin büyük bir bölümü, hem salgınla hem de salgının getirdiği yoksullukla mücadelede bir başlarına kaldı. Bu durum ulusdildinetnik köken ayrımı gözetmeksizin salgınının en ağır vurduğu kesimin yine emekçiler ve dar gelirler olduğunu ortaya koydu. Dünyanın tüm emekçilerinin, yaşadıkları zorluklara karşı beraberce mücadele etmeleri gerekliliğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Resmi açıklamaların ötesinde, dünyanın büyük bir bölümünde işsizlik tam anlamıyla patladı; ana çalışma tarzı olması için işverenlerin uzun süreden beri çaba sarf ettiği güvencesiz istihdam iyiden iyiye kök saldı. Sendikal örgütlülüğün önemi bu olumsuz koşullarda daha iyi anlaşıldı. Sendikalı emekçilerin, örgütsüz ve kayıt dışı çalışanlara göre, salgının olumsuz etkilerinden daha az hasarla çıkma imkanına sahip oldukları görüldü. Virüsün de etkisiyle, sendikasız, örgütsüz, güvencesiz işçiler ya işsizliğe ya da yoksulluğa mahkûm oldu. Bu sorunlarla mücadele için emekçilerin en önemli gücü örgütlenmek, sendikalaşmak. Sendikaların önemli savunma aracı sosyal devlet politikaları. Artık terk edilmesi gereken yaklaşım ise yeniliberal anlayış. Üretimle sağlanan milli gelir artışı, bunu sağlayan geniş kesimlere adaletli dağılmalıdır. Yani fakirden alıp zengine değil, zenginden alıp fakire vermeli. Sosyal devlet yeniden ve daha güçlü bir şekilde yaşama geçirilmeli. Emekçilerin iş ve yaşam şartlarını iyileştirecek ekonomik ve sosyal politikalar öncelikle uygulanmalı, ücretli çalışanların vergi yükü düşürülmeli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ZBEÜ’de 'Davranışsal Bağımlılığın Olumsuz Etkileri' konferansı
YEREL HABERLER ZBEÜ’de 'Davranışsal Bağımlılığın Olumsuz Etkileri' ...
Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı
YEREL HABERLER Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı
'Tam Kapanma' öncesi otogarlarda denetimler gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Tam Kapanma' öncesi otogarlarda denetimler ...
Yaralı bulunan köpeğe Jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaralı bulunan köpeğe Jandarma şefkati
İki çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İki çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
Mesut Özil; Ramazan'da hemşehrilerine sahip çıktı
YEREL HABERLER Mesut Özil; Ramazan'da hemşehrilerine sahip çıktı
Zonguldak'ta 'tam kapanma' öncesi 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 'tam kapanma' öncesi 1 Mayıs kutlaması
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Tam kapanmada sefer saatleri belli oldu
YEREL HABERLER Tam kapanmada sefer saatleri belli oldu
"Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar
YEREL HABERLER "Sevgi Daima İliklerimde" projesiyle kan bağışladılar
Zabıtadan ceza yediği iddia edilen çift çatıya çıktı
YEREL HABERLER Zabıtadan ceza yediği iddia edilen çift çatıya çıktı
Galatasaray taraftarlarından LÖSEV’e yardım
YEREL HABERLER Galatasaray taraftarlarından LÖSEV’e yardım
Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı
YEREL HABERLER Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı
TOBB Başkanına talepler aktarıldı
YEREL HABERLER TOBB Başkanına talepler aktarıldı
En fazla vaka artışının yaşandığı Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
YEREL HABERLER En fazla vaka artışının yaşandığı Zonguldak'ta cadde ...
Posbıyık, büyük sanayi kuruluşlarına sitem etti
YEREL HABERLER Posbıyık, büyük sanayi kuruluşlarına sitem etti
500 aileye 40 bin ata tohumu fidesi dağıtılacak
YEREL HABERLER 500 aileye 40 bin ata tohumu fidesi dağıtılacak
Vali Tutulmaz, işyeri hakemlerinin kapasitesini geliştirme projesi toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, işyeri hakemlerinin kapasitesini ...
KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı
Alaplı’ya 500 kişilik kapalı tribün
YEREL HABERLER Alaplı’ya 500 kişilik kapalı tribün
Başkan Keleş’e plaket takdimi
YEREL HABERLER Başkan Keleş’e plaket takdimi
Haftalık vaka sayısı en çok artan Zonguldak'ta 205 bin 325 kişi aşı oldu
YEREL HABERLER Haftalık vaka sayısı en çok artan Zonguldak'ta 205 ...