Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evinde ölü bulunan kadına ait olduğu tahmin edilen eşyalar ırmaktan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde ikamet eden A.K. (56) adlı kadın, evinde ölü bulundu. Kadına ait olduğu tahmin edilen eşyaları da ırmakta bulundu. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

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