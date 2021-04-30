Kandilli yaza hazırlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde bozulan yollar onarılıyor.

Kandilli Belediyesi sorumluluk sahasındaki bağlantı yollarının bir kısmında bakım ve onarım çalışması yapıldı. Beldede sıkça kullanılan yollarda ağır araçların tahrip ettiği yollarda bozulan yerler sıcak asfaltla kaplandı. Özellikle geçtiğimiz aylarda etkili olan yoğun yağışlarda oluşan çukurlar sürücülerin ulaşımda sıkıntı çekmesine neden oldu. Kandilli Belediyesi ekipleri artan hava sıcaklıkları sonrası bozuk yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın da çalışmaları yerinde incelerken, ekiplere talimatlar verdi. Beldede bozuk olan yolların onarım çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edileceği öğrenildi.

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