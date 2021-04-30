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Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak Havalimanı’nda 2 bin 131 metreye uzatılan pistin açılışını yaptı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Ülkemizi ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek alt yapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz”

İHA

Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak Havalimanı’nda 2 bin 131 metreye uzatılan pistin açılışını yaptı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Ülkemizi ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek alt yapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz”

Zonguldak Havalimanı’nda 2 bin 131 metreye uzatılan pistin açılışını gerçekleştiren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Stratejik bir bakış açısıyla, ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçakla iniş gerçekleştirdiği Zonguldak Havalimanı’nda 2 bin 131 metreye uzatılan pistin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanının öneminin bu süreçte giderek arttığına dikkat çekti.
Bakan Karaismaioğlu, dünyada güç dengeleri değişirken Türkiye’nin de coğrafi konumu itibariyle önemli bir fırsatla karşı karşıya geldiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemiz tarihi bir dönemeçten geçmekte, ulaştırma ve haberleşme alanının önemi bu süreçte giderek artmaktadır. Zira, dünyada güç dengeleri değişirken, ülkemiz de coğrafi konumu itibariyle önemli fırsatlarla karşı karşıya gelmiştir. Avrupa, Asya ve Afrika artan üretimleriyle tedarik zincirlerinde söz sahibi olurken, bu coğrafyanın kalbinde yer alan Türkiye artan bu zenginlikten elbette önemli bir pay alacaktır. Bizler de stratejik bir bakış açısıyla, ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaparak, karada, havada, denizde ve demir yollarında ülkemizi kuşatan bir altyapı oluşturduk” diye konuştu.

“Türkiye’yi her noktasından dünya ile yakınlaştırdık”
Çalışmalar arasında sivil havacılığın geliştirilmesinin önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bu çalışmalar arasında sivil havacılığımızın geliştirilmesi çok önemli bir yer teşkil etmiştir. Havayolları için yaptığımız yatırımlarla Türkiye, bugün dünya havayollarının en önemli transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki, 2003 yılında 50 ülke ve 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken, bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaşıyoruz. Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısı 2003’de 81 iken, bugün 173’tür. Toplam yolcu sayısı sıralamasında Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında Dünya’da 10.ncu ve Avrupa’da 5.nci iken, pandemiye rağmen, 2020 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan ön sonuçlara göre Dünya’da 9.nculuğa ve Avrupa’da da 3.ncülüğe yükselmiştir. Bu süreçte İstanbul Havalimanımızın üstlendiği büyük sorumluluk ve ortaya koyduğu büyük başarı da ne kadar yerinde ve akılcı bir yatırım olduğunu göstermiştir” dedi.

“İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir”
Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı tarafından salgın döneminde Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak İstanbul Havalimanı’nın ilan edildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:
“İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir. Hava kargo sektörü de iddiamızı artırdığımız bir başka alan haline gelmiştir. Küresel ölçekte yaşanan Covid salgınının da etkisi ile hava kargo sektöründe yaşanan yüzde 22 oranında pazar daralmasına karşın, uyguladığımız dinamik kapasite çözümleri sayesinde, yüzde 1 civarında büyüme gerçekleştirdik. Bu sonuçlar, havayollarına yaptığımız yatırımlar, işletme tecrübesi ve uluslararası entegrasyon konusundaki gayretlerimizin sonucudur. Havayolu halkın yolu olacak diyerek, ülke sathında da uçak yolculuğunu bir lüks olmaktan çıkardık. 2003 yılında 2 merkez ile 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleşmektedir.”

“Aktif havalimanlarımız 60’a çıkacak”
Bakan Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden havalimanlarının da tamamlanmasıyla aktif havalimanları sayısının 60’a çıkacağını ifade ederek, “Çukurova, Tokat, RizeArtvin, havalimanlarımız tamamlandığında aktif havalimanı sayımız 60’a çıkacaktır. Ayrıca Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının temellerini attık, çalışmalara başladık. Gaziantep havalimanımızın yeni terminal binasını de Haziran da hizmete alacağız. Bugün iniş yaptığımız Zonguldak Çaycuma Havalimanı, 1948’de askeri amaçlı olarak inşa edilmişti. 1992’de de DHMİ işletmesine devredildi. 2019 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından ILS sistemi kurulan havalimanımız daha güvenli hale getirildi. Bölgesel nitelikli Havalimanımız, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerine hizmet vermekte, bu hali ile Batı Karadeniz Bölgemizin yurt dışına açılan kapısı olmaktadır. Havalimanımızın ihtiyaçları konusunda bölge milletvekillerimiz, valilerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte hummalı bir çalışmaya girdik. Bölgemizdeki ekonomik büyüme ve halkımızın artan talebi neticesinde yenileme çalışmalarına gerek duyulmuştur. Bu amaçla, havalimanımızda geçtiğimiz Nisan ayında başlatılan pist büyütme çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalarımız kapsamında, havalimanımızın pistinin uzunluğu bin 881 metreden, 2 bin 131 metreye uzatılmış, 30 metrelik pist genişliği de 45 metreye çıkarılmıştır. Pistin büyütülmesi sayesinde, büyük tip uçaklar havalimanımızı kullanabilecektir. Havalimanımızın pist ve yolcu kapasitesinin genişletilmesi, bölgeden özellikle Avrupa ülkelerine olan yoğun uçuşlar için kolaylık sağlayacaktır” diye konuştu.

“Türkiye her anlamda geleceği parlak, büyüme yolunda bir ülkedir”
Artan ekonomik potansiyeli yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında insan ve yük taşımacılığında iddialarını artırmak üzere çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye her anlamda geleceği parlak, büyüme yolunda bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere çalışıyoruz. Küresel bir marka haline gelen THY ile Dünya’da ulaşamayacağımız yer bırakmayacak, ülkemizi de her noktasından dünya ile bağlayacağız. Zonguldak Havalimanımız’ın da büyüyen pistiyle bölgemizde nice hayırlı işlere, yatırımlara, turizme, ekonomik canlılığa vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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