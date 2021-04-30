Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma ile ilgili kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlere katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma ile ilgili Karaman ve Çaycuma Bartın güzergahındaki İhsaniye yol kontrol noktasında denetleme yaptı. Vali Tutulmaz, sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ederek uyarılarılar bulundu.

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