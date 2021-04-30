Belge soran polisin üzerine yürüdü

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Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında uygulama noktasına takılan bir araç sürücüsü ekiplerin izin belgesi talebi sonrası polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Kısa sürede gerilen olayda ekiplerin araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı.

Zonguldak kent merkezinde polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde yapılan uygulama noktasına Gaziantep plakalı bir araç takıldı. Ekiplerin izin belgesi sorduğu araç sürücüsü belgesini çıkarmak istemeyince sinirler biranda gerildi. Uzun süren tartışma sonrasında polis ekiplerinin araya girmesiyle araç şoförü belgesini gösterdi. Ardından olayın tatlıya bağlanmasıyla araç uygulama noktasından ayrıldı.

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