Kanalizasyon hatlarındaki sorunlar çözüldü

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde kanalizasyon şebeke hatlarının tıkanan bölgelerde çalışma yapıldı.

Kandilli Beldesinde kanalizasyon şebeke hatlarının tıkanan bölgelerinde, Alaplı Belediyesi’nden temin edilen vidanjör araç ile açma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın açıklamada bulundu. Başkan Aydın, “Bugün yapılan çalışmalar sonucunda, hatlarda oluşan sorunları çözüme kavuşturduk. Araç ve ekipman tedarik ederek çalışmalarımızda desteğini bizden esirgemeyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e teşekkür ediyorum.” Dedi.

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