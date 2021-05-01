Başkasına ait araziye götürdüğü kadını daire yapacağım diyerek dolandırdı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 7 yıl önce başkasına ait araziye götürdüğü F.Ç. adlı kadını iki adet 1+1 daire yapacağını söyleyerek 60 bin lira dolandırdığı öne sürülen müteahhit Ahmet Çolak hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 24 Kasım 2014 yılında meydana geldi. Müteahhit Ahmet Çolak, iddiaya göre yurt dışında yaşayan bir kişiye ait araziye götürdüğü F.Ç. adlı kadınla iki adet 1+1 daire için anlaştı. F.Ç. ile sözleşme imzalayan Çolak, karşılığında 60 bin TL aldı. F.Ç., bina yapılmayınca Çolak'tan parasını geri istedi. Çolak, F.Ç.'ye iki adet senet verdi. Çolak, senetleri ödemeyince F.Ç., savcılığa şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Çolak'ın bina yapacağını söylediği arazinin yurt dışında yaşayan bir kişiye ait olduğu belirlendi. İfadeleri alınan arazi sahipleri Çolak'ı hiç tanımadıklarını ve bina için başka bir müteahhitle anlaştıklarını anlattı. F.Ç.'nin şikayeti üzerine Ahmet Çolak hakkında, 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ZARARIM GİDERİLMEDİ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına F.Ç. ve avukatları hazır bulunurken Ahmet Çolak katılmadı. F.Ç. ifadesinde, daire satın almak istediğinde arazinin kendisine gezdirildiğini anlattı. İnanıp sözleşme imzaladığını anlatan F.Ç., "İnşaata başlanmayınca Ahmet Çolak'ı arıyordum ve bilgi almaya çalışıyordum. Yerlerin davalı olduğunu, bu sebeple inşaata başlayamadığını söyledi. İlerleyen süreçte telefonlarımı açmadı. Sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Ben 60 bin TL peşin ödemiştim. Bu zararım giderilmedi" dedi.

Duruşma, tanıkların ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-01 12:29:23



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