Jandarma kısıtlamada göz açtırmadı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Perşembe beldesi yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı. Kısıtlamaya uymayarak jandarmanın çevirmesine yakalanan ve üzerlerinde 2 gram kubar esrar maddesi uyuşturucu bulunduran M.T. (31) ve G.V. (34) isimli 2 şahıs ekiplerce göz altına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.