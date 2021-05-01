Alaplı'da nesli tükenmekte olan "Kafkas semenderi" görüntülendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, nesli tehlike altında olan "Kafkas semenderi" görüntülendi.

Doğal habitatları ılıman ormanlar ve akarsular olan Kafkas semenderi Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde görüldü.

Kafkas Semenderi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirledi.

Korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerden olan Kafkas semenderinin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce "zarar görebilir" kategorisi altında gösteriliyor.

Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde ormanlık alanda Kafkas semenderini gören Engin Bozkurt cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bozkurt, bu sürüngeni ilk kez gördüğünü söyledi.

Semenderin, deniz seviyesinden 10002500 metre yükseklikte uygun habitatlarda yayılış gösterdiği biliniyor. Doğa Koruma Yetkilileri tarafından, bu hayvanlara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi isteniyor.

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