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Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor: 2-3

DHA

Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor: 2-3


Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Devrek
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Serhat Sağır (xx), Kurtuluş Aslan (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (xx) Berkan (xx), Emre (xx), Haluk (xxx)(Dk. 78 Hüseyin xx), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Oktay (x) (Dk. 21 Atalay xx), Enes (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 68 Tezcan xx), Furkan (xx)
KOCAELİSPOR: Bayram (xx) Musa (xx), Batuhan (xx), Murat Cem (xx), Yılmaz (xx) (Dk. 90 Mesut), Gökhan (xx), Bahri Can (xxx), Numan (xx), Benhur (xx) (Dk. 62 Dilaver xx), İrfan (xx) (Dk. 76 Tahir x), Burak (xxx)
GOLLER: Dk. 10 Haluk, Dk. 73 Tezcan (Zonguldak Kömürspor) Dk. 15 İrfan, Dk. 65 Burak, Dk. 90+5  Bahri Can (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Hakan, Bingöl, Hüseyin, Berkan (Zonguldak Kömürspor) Numan (Kocaelispor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-05-02 17:27:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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