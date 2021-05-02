Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor: 2-3

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Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Devrek

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Serhat Sağır (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (xx) Berkan (xx), Emre (xx), Haluk (xxx)(Dk. 78 Hüseyin xx), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Oktay (x) (Dk. 21 Atalay xx), Enes (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 68 Tezcan xx), Furkan (xx)

KOCAELİSPOR: Bayram (xx) Musa (xx), Batuhan (xx), Murat Cem (xx), Yılmaz (xx) (Dk. 90 Mesut), Gökhan (xx), Bahri Can (xxx), Numan (xx), Benhur (xx) (Dk. 62 Dilaver xx), İrfan (xx) (Dk. 76 Tahir x), Burak (xxx)

GOLLER: Dk. 10 Haluk, Dk. 73 Tezcan (Zonguldak Kömürspor) Dk. 15 İrfan, Dk. 65 Burak, Dk. 90+5 Bahri Can (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Hakan, Bingöl, Hüseyin, Berkan (Zonguldak Kömürspor) Numan (Kocaelispor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-02 17:27:10



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