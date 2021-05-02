2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Kocaelispor: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Kocaelispor'a 32 mağlup oldu.
Stad: Devrek
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Serhat Sağır xx, Kurtuluş Arslan xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Berkan xx, Emre xx, Haluk xxx (Hüseyin dk. 78 x), Hakan xx, İlker xx, Aykut xx, Oktay x (Atalay dk. 21), Enes xx, Rıdvan xx, İhsan Furkan xx
Kocaelispor: Bayram xx, Musa xx, Batuhan xx, Murat xx, Yılmaz xx, Gökhan xx, Bahri Can xx, Numan xx, Benhur x (Dilaver dk. 62 x), İrfan Başaran xx (Tahir dk. 76 x), Burak xx
Goller: Haluk (dk. 10), Tezcan (dk. 73) (Zonguldak Kömürspor), İrfan Başaran (dk. 15), Burak Süleyman (dk. 66), Bahri Can (dk. 90) (Kocaelispor)
Sarı Kart: Hakan, Hüseyin, Berkan (Zonguldak Kömürspor), Numan (Kocaelispor)
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