Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ereğli'de yaşayan Mehmet Salih Dal, 6 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehir mezarlığında toprağa verilen Mehmet Salih Dal'ın oğlu Kürşat Dal da koronavirüse yakalandı. Kürşat Dal, 15 gün önce yatırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Kürşat Dal'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında babasının yanında toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-05-02 17:37:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.