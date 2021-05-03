Lojmanlara dadanan hırsız jandarmadan kaçamadı

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Zonguldak’ta lojmanlardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde kullanılmayan lojmanlardan kalorifer peteği, tüplü mutfak şofbeni ve musluk bataryalarını çalan A.C. (29) Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, çalınan 11 adet kalorifer peteği bulundu.

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