Yunusların tekne ile dansı

Zonguldak'ta denizde tekneye eşlik eden çok sayıda yunusun dansı kameralara yansıdı.

Kozlu ilçesi açıklarında açıklarında yunusların bir tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus sürüsünün tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunuslar birbirleriyle de adeta dans etti. Yunus sürüsü, bir süre sonra tekneden ayrılarak Karadeniz'e ilerledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.