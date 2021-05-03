Bu kadarı da pes dedirtti İnşaat alanındaki demirleri çaldılar, kendilerine seslenen gence "çaktırma" dediler

Zonguldak'ta istinat duvarı inşaatı alanında açıkta bırakılan demirler, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. O anları telefonuyla görüntüleyen genç, demirlerin sahibinin olduğunu söyleyince "Çaktırma, bizde" yanıtını aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaelmas Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir evin önüne heyelan nedeniyle istinat duvarı çekildi. İstinat duvarının yapımında kullanılan belediyeye ait demirler de evin önüne konuldu. Akşam saatlerinde evin önündeki demirler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Ev sahiplerinin çalan kişileri uyarmasına rağmen zanlılar demirleri sırtlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların kendilerini görüntüleyen gence "Çaktırma, bizde" demesi ise bu kadarına da pes dedirtti. Ardından mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

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