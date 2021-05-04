Havuz ve Aqua Park için çalışmalar hızlandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı’nda incelemelerde bulundu. Plajdaki havuzun aktif hale getirilmesi ve aqua park yapılması için hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Posbıyık, ihalenin 18 Mayıs’ta yapılacağı bilgisini verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile Barış Plajı’nda incelemelerde bulundu. Plajın, mesire alanıyla birleştirileceğini ifade eden Başkan Posbıyık, havuz ve aqua park projesi ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Posbıyık çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Barış Plajı’nda amacımız, havuzu çalışır hale getirmek. Onun için de havuzu ihaleye verdik ancak, araya pandemi yasakları girdi. Ona rağmen uğraşıyoruz, havuzu bir an evvel bitirmeyi hedefliyoruz. Havuz belli bir noktaya gelince bir bölümüne aqua park yapılmasına karar verdik. Ayın 18’inde onun ihalesi var. Yani burası hem havuz hem de belli saatlerde aqua park olarak hizmet verecek.”

“Plaj voleybolu da olacak”

Plajı genişletileceğine vurgu yapan Başkan Posbıyık, plaj voleybolu alanı kurulacağını söyledi. Başkan Posbıyık, “Öbür tarafta da plaj voleybolu alanı yapacağız. Plajı genişletiyoruz, uzatıyoruz. Burası, Batı Karadeniz’de belki de en uzun kumsal alanlardan birisi haline gelecek. Ereğli halkının ve dışarıdan gelen misafirlerimizin çok beğeneceğini umduğumuz, hijyen başta olmak üzere her türlü ihtiyacın karşılanacağı, satış büfelerinin bulunacağı muhteşem bir yer olacağını düşünüyoruz.

Bütün ekiplerimizle hummalı bir çalışma içindeyiz. Yaz aylarında inşallah pandemi de kontrol altına alınır, Ereğli halkı rahat eder diye büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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