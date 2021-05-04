Kaymakam gazetecilerle bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Gazeteciler Derneği’ne iadei ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve seçilen EGD Başkanı Şafak Erel ve yönetimine ziyarette bulunan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, yeni yönetime başarılar diledi.

Güncel konuların görüşüldüğü ziyarette EGD Başkanı Şafak Erel de Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.