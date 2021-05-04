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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücülerin izin belgeleri denetlendi

İHA

Sürücülerin izin belgeleri denetlendi

Tam kapanma kısıtlamasının beşinci gününde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik denetimleri yapıldı. Polis ekipleri sürücülerin tek tek izin belgelerini kontrol etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde 17 günlük tam kapanma 29 Nisan saat 19:00’dan itibaren başladı. 17 Mayıs günü saat 05:00’e kadar sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
İçişleri Bakanlığı, "Çalışma İzinleri Görev Belgelerine" ilişkin yayınladığı genelgeye göre manuel düzenlenen izin belgelerinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Kdz. Ereğli ilçesinde tam kapanmanın beşinci gününde trafik denetimleri sürüyor.
Kentin belirli noktalarında polis ekipleri tarafından uygulanan denetimler sabahın erken saatlerinde başladı. Kontrol noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. İzin belgeleri olmayan sürücülere idari para cezası işlemi uygulanıyor.

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