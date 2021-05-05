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Katil arılara karşı böcekler doğaya salındı

DHA

Katil arılara karşı böcekler doğaya salındı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta kestane ağaçlarının kurumasına neden olan ve halk arasında 'katil arı' olarak bilinen kestane gal arısına karşı Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında çoğaltılan bin 50 adet 'torymus sinensis' böcekleri, kestane ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda bırakıldı. Gal arılarının yumurtalarıyla beslenen böcekler ile ağaçların kurumasının önüne geçilmesi ve meyve veriminin artırılması hedefleniyor.
İlk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde görülen gal arısı, geçen yıl Zonguldak ormanlarında da ortaya çıktı. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen ve zamanla ağaçları tamamen kurutan gal arısıyla mücadele için çalışma başlattı. Geçen kasım ayında Gökçebey ilçesinde bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı laboratuvarında gal arısıyla beslenen 'torymus sinensis' adlı böceğin üretimine başlandı. Laboratuvar ortamında erkek ve dişi olarak çoğaltılan torymus sinensisler, bölge müdürlüğüne ait ormanlarda zarar gören kestane ağaçların dallarına bırakılacak. Bırakılan böcekler, yaprakları kurutan, çiçeklerin açmamasına neden olan gal arılarının yumurtalarıyla beslenecek. Çiftleştikten sonra yumurtalarını aynı yaprakların üzerine bırakacak torymus sinensisler sayesinde gal arılarının yumurtaları yok olacak ve ağaçların verimi artacak.
ÜRETİLEN İLK TORYMUS SİNENSİSLER DOĞAYA BIRAKILDI
Üretilen ilk torymus sinensisler, gal arısının Zonguldak ormanlarına yayıldığı bölge olan Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyü ormanlarına getirildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, biyolog ve köylülerin katılımıyla kavanozlarla getirilen böcekler, kestane ağaçlarının yapraklarına bırakıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kestanelere zarar veren bir parazitin doğal yolla sonlandırılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını ifade etti. Kestane ormanlarının bölge için önem arz ettiğini ifade eden Vali Tutulmaz, "Bölgemiz için önem arz eden kestane ve kestane balına olumsuz yansıyacak zararlıyla ilgili mücadelede önemli bir aşamaya gelindi. Bunları bugün doğaya bırakıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Bölgemiz kestane ürünleriyle ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Bu parazitle mücadeleyi kazanamazsak uzun vadede bu değerlerimizden uzaklaşmak durumunda kalacağız. İnşallah bu biyolojik mücadelede başarılı oluruz" dedi.
'BİYOLOJİK ÇALIŞMA İLE MÜCADELE EDİYORUZ'
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, çalışma alanlarında toplam 8 bin 953 hektar kestane ağaçları alanı bulunduğunu söyledi. Gal arısının kestane ağaçlarına zarar veren önemli bir tür olduğunu ifade eden Bayraktaroğlu, şöyle dedi:
"Bizler buna karşı biyolojik mücadele çalışması yapıyoruz. Gal arısı, yumurtalarını kestane ağaçlarının tomurcuklarına koyuyor. Dolayısıyla burada çiçek, yaprak ve meyve oluşumuna engelleyecek şekilde etkide bulunuyor. Buna karşı torymus sinensisler ürettik. Gal arısı, 1940 yılında Çin'de görülüyor. 2002 yılına Avrupa'ya yayılıyor. Ülkemiz de 2014 yılında Yalova'da görülüyor. Bölgemizde ise 2020 Mayıs ayında tespit ediliyor. Biz tespitin ardından hemen akademisyen hocalarımızla birlikte çalışma başlattık. Biyolojik çalışma kapsamında Gökçebey'de ki laboratuvarımızda 100 adet dişi 50 adet erkek olacak özel koloniler oluşturup onları o şekilde doğaya sayıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık bin 50 adet böcek ürettik. Amacımız doğadaki dengeyi korumak. Özellikle kestanede meyve verimini arttırmak. Kestane balı kaliteli bir bal. Bunun da kalite verimini arttırmak adına çalışma başlattık. İnşallah kısa sürede içerisinde de başarılı olacağımızı düşünüyorum"
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-05-05 12:10:29

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