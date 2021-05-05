Ekipler parklanma yapan araçlara 144 TL para cezası kesti

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Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri başı boş parklanma yapan araçlara 144 TL idari para cezası kesti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tam kapanma yasağını fırsat bilerek başı boş parklarla yapanlara izin vermiyor. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyunca parklanma yapan araçlara 144 TL para cezası kesti. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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