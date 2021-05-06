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Orman Müdürlüğü ve AFAD 112’de projesine dahil oldu

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 112 projesine AFAD ve Orman'da dahil oldu.

Orman Müdürlüğü ve AFAD 112’de projesine dahil oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 112 projesine AFAD ve Orman’da dahil oldu.
Acil çağrı hizmeti veren numaraların tek çatı altında toplanması için İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 112 projesi kapsamında Emniyet (155), Jandarma (156), Sağlık (112), İtfaiye (110) çağrıları 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet vermektedir. 31 Mart 2021 tarihinde AFAD (122), 05 Mayıs 2021 tarihinde Orman (177) çağrıları 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet vermeye başladı. Emniyet, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye çağrılarının yanında Orman ve AFAD çağrıları da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde devreye alınarak Zonguldak’ta tüm acil numaralar tek çatı altında toplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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