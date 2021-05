Alaplı’ya 12 milyon liralık fındık desteği ödemesi

Alaplı ilçe Tarım Müdürü İzzet Yılmaz , fındık alan bazlı destek ödemeleriyle ilçeye 12 milyon lira sıcak para gireceğini, çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacağını söyledi.

Alaplı ilçe Tarım Müdürü İzzet Yılmaz yaptığı açıklamada, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00’dan sonra banka hesaplarından alabilecekleri belirtti. Alan bazlı gelir desteği ödemesinin fındık üreticilerinin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini belirten Yılmaz, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını kaydetti.

İzzet Yılmaz, "Alaplı´da bu sene 6 bin 400 fındık üreticisi alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanacak. Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00’dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler. T.C. Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM’lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler. İlçeye 12 milyon lira sıcak para girecek. Bu para çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacak, ilçe ekonomisi rahat bir nefes alacak" şeklinde konuştu.

