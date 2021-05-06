Başkan Bozkurt’tan Hıdrellez mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt 6 Mayıs “Hıdrellez Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Bozkurt, Hıdrellez Günü’nün yaz mevsiminin başlangıcı ve ulu insanlar Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yılda bir kez bir araya geldikleri gün olarak kabul edildiğini, belirtti.

Başkan Çetin Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi,” Hıdrellez halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yılda bir kez bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. Aynı zamanda Hıdrellez halk takvimine göre yaz mevsiminin başlangıcıdır. Sevgi, saygı, kaynaşma, huzur, umut demek olan Hıdrellez, kışın zorlu ve soğuk günlerinden çıkarak, doğanın canlandığı, güzelliklere kapıların açıldığı günlerin de başlangıcı olarak da hoşgörü ve yardımlaşma anlayışının da sembolüdür.

Geçmişle gelecek arasında köprü kuran insanları birbirine yakınlaştıran birlikteliğimizi güçlendiren, kısacası bizi biz yapan kültürümüzdeki değerlerimizden biri olan ve önemli bir yer tutan Hıdrellez’in de gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak görevimiz olmalıdır. Dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer alan Hıdrellez’in ülkemizin yanı sıra, Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere ulaştırması temennisiyle, tüm halkımızın Hıdrellez Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.” İfadelerine yer verdi

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