Gülüç’te sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel HizmetSen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.
Gülüç Belediyesi, memurlar arasındaki gelir farklarını önlemek amacı kapsamında Türk Yerel HizmetSen ile sözleşme imzaladı. İmza Törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Yerel HizmetSen İl Temsilcisi Özkan Başkurt, Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ve sendika yöneticileri katıldı.
Başkan Demirtaş, atılan imzalar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türk Yerel HizmetSen İl Temsilcisi Özkan Başkurt ve Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ile birlikte memurlarımızı kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. Memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.