Zonguldak’ta heyelan nedeniyle 4 ayda 51 konut tahliye edildi

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Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle 4 ayda 51 konut tahliye edildi. Ev sahiplerine ise AFAD tarafından kira yardımında bulunuldu.

Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan heyelanların bilançosu ortaya çıktı. Üst üste yaşanan heyelanlar nedeniyle Ocak ve Nisan aylarında yıkılma riski bulunan 100’e yakın konutun 51’ine boşaltma emri verildi.

Öte yandan boşaltma emri verilen 51 konutun sahibine ise AFAD tarafından kira desteğinde bulunuldu.

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