Sıkılaşan tedbirler vaka sayısını düşürdü, sürücüler denetimden memnun

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısı tablosunda Zonguldak en fazla vaka düşüşü olan iller arasında yer aldı. Ereğli ilçesinde izin belgeleri ile kontrol noktalarından geçen sürücüler denetimlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan grafikte, Zonguldak 100 binde vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanan ve 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasında Zonguldak 247 azalarak 332 seyrine geldiği görülürken Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte, hastalığın genel seyri de dikkate alındığında, son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık" ifadelerini kullandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tam kapanma sürecinde trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Ülke genelinde 29 Nisan akşamı başlayan ve 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma sürecinde Kdz. Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin yanı sıra bekçi ve özel güvenlik ekipleri de denetimlerde yer aldı. Kentin bir çok noktasında sürücülerin izin belgeleri denetleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde görevli ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. İzin belgeleri olmayan sürücülere idari para cezası işlemi uygulanıyor. Denetim noktalarında zaman zaman araç kuyrukları oluşurken, sürücüler İHA’ya düşüncelerini aktardı. Denetimlerden memnun olduklarını aktaran sürücüler, “Halkımızın tedbirlere daha duyarlı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Zonguldak’ın en fazla vaka düşüşü iller arasında yer alması sevindirici haber” ifadelerini kullandı. Bazı sürücüler de vatandaşların zaman zaman kalabalık oluşturduğunu çoğunluğun yine dışarıda, marketlerde olduklarına vurgu yaptılar. Sürücüler denetimler dışında vatandaşların da dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

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