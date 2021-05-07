Çataklı, Çaycuma'nın köylerinde tarımsal faaliyetlere baktı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı beraberinde Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile birlikte Çaycuma'nın Kayıkçılar ve Basat Köylerinde işletme ziyareti yaptı.

Ziyaretlerine Basat Köyü'nde bulunan armut bahçesi ile başlayan İl Müdürü Çataklı, bahçe sahibi Yusuf Inamoğlu ' ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyde iki gün önce kalp krizi sonucu vefat eden Ali Basatlı' nın ailesine İlçe Müdürü Ulutaş ile taziye ziyaretinde bulundu. Basat Köyü ziyaretinin ardından Kayıkçılar Köyü'ne geçen İl Müdürü Çataklı ve İlçe Müdürü Ulutaş, Zonguldak İli Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak olan Bakanlık ve Valilik destekli 525 metrekare ebatlı sera sahibi çiftçilerle sera kurulacak alanlarda incelemelerde bulundu. Projede hak sahibi olan çiftçiler Kemalettin Demirsoy ve Hasan Yıldız ile yapılan görüşmede projenin önemi dile getirildi. Sera ziyaretine Kayıkçılar Köyü Muhtarı Mehmet Durguncu' da eşlik etti. Ayrıca köy muhtarı ile birlikte köy tüzel kişiliğine ait bodur armut bahçesinde incelemelerde bulunuldu. Köy muhtarından detaylı bilgi alan İl Müdürü Çataklı, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada " Tarımsal üretimin önemi Coronavirus pandemi döneminde daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle bizlerde Bakanlık teşkilatları olarak üretimi aksatmadan ve geliştirerek yürütmek çabalarında hep çiftçimize destek olmaktayız. Bu amaçla üretim için çiftçimizin materyale ulaşması için her türlü desteği verirken Covid 19 ile mücadele amacıyla uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı döneminde üreticilerimizin üretimini ve ürettiği ürünleri pazarlayabilmelerini kolaylaştıracak tedbirleri aldık. Bu bağlamda kurumumuzca düzenlenen Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile işletme kayıt belgesi, arıcılık kayıt sistemi belgesi, üretici belgesi gibi belgelerle çiftçilerimiz sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaktadır.Girişimlerimiz sonucu sağlanan bu istisnalar ile çiftçilerimiz hem üretecek hem de ürettiği ürünü pazarlayabilecektir Bu arada gerek köy çalışmaları ve gerekse Armut bahçesi hakkında kendisinden bilgi aldığımız ve ziyareti gerçekleştirdiğimiz çalışmaları nedeniyle Kayıkçılar Köyümüz muhtarı Mehmet Durguncu' yu tebrik ediyorum " dedi.

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