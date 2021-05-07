Zonguldak’ta 93 operasyonda 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta 93 operasyonda 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA

Zonguldak’ta 93 operasyonda 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde ilk dört aylık çalışmalarda 93 operasyonda 166 şüphelinin yakalandı, 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, satan, imal eden şahıslara yönelik olarak 2021 yılında 93 operasyon düzenlendi. 166 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Narkotik Madde Arama köpeği Dark ile yapılan aramalarda; 3 bin 661 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, 449 adet Uyuşturucu ve Uyarıcı Hap, suçtan elde edilen 8 bin 510 TL, 76 kök kenevir, 6 adet silah ve 66 adet mermi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde 731 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
4 Mayıs 2021 gününden itibaren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yeşilay (YEDAM) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli bir şekilde; gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmak ile ilgili konularında başlatılan eğitimler sürüyor. Pandemi (Covid19) sürecinden dolayı eğitimler uzaktan erişim yöntemi ile yapılırken üç günlük süre içerisinde beş ayrı etkinlikte konusunda uzman personellerce öğretmenlere ve annelere eğitimler veriliyor.
Eğitimler il merkezinde; Mithatpaşa İlkokulu, Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Zonguldak İlkokulu, TOKİ Yenimahalle İlkokulu/Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere verildi. Planlama dahilinde diğer okullardaki öğretmenlere de bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadir Gecesi programı şehrin her noktasından dinlenebilecek
YEREL HABERLER Kadir Gecesi programı şehrin her noktasından ...
Çataklı, Çaycuma'nın köylerinde tarımsal faaliyetlere baktı
YEREL HABERLER Çataklı, Çaycuma'nın köylerinde tarımsal faaliyetlere ...
Zonguldak Kömürspor camiası yasta
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor camiası yasta
Sıkılaşan tedbirler vaka sayısını düşürdü, sürücüler denetimden memnun
YEREL HABERLER Sıkılaşan tedbirler vaka sayısını düşürdü, sürücüler ...
Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde ...
Araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçta uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Vali ve milletvekilleri çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali ve milletvekilleri çalışmaları inceledi
Osmanlı çileği, hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Osmanlı çileği, hasat için gün sayıyor
Zonguldak’ta heyelan nedeniyle 4 ayda 51 konut tahliye edildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta heyelan nedeniyle 4 ayda 51 konut ...
Gülüç’te sosyal denge sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Gülüç’te sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Ereğli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
Yalnız yaşayan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan genç balkondan düşerek hayatını ...
Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
Başkan Bozkurt’tan Hıdrellez mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Hıdrellez mesajı
Alaplı’ya 12 milyon liralık fındık desteği ödemesi
YEREL HABERLER Alaplı’ya 12 milyon liralık fındık desteği ödemesi
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
YEREL HABERLER 23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, ...
Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor
YEREL HABERLER Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler ...
Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya sunmada aktif rol oynamış
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi amiri; sahte paraları piyasaya ...
Orman Müdürlüğü ve AFAD 112’de projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Orman Müdürlüğü ve AFAD 112’de projesine dahil oldu
Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
YEREL HABERLER Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği ...
Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı
Piyasaya sahte para süren 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Piyasaya sahte para süren 4 kişi tutuklandı
Kazaya koşan itfaiye eri doğum günü pastasını görünce şaşkına döndü
YEREL HABERLER Kazaya koşan itfaiye eri doğum günü pastasını görünce ...