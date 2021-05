Matematik yarışmasında Ereğlili öğrenciler dünya birincisi oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ŞahindeHayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor. Merkezde eğitim gören öğrenciler dünya çapında düzenlenen Caribou Contest Matematik yarışmasında yine önemli başarılara imza attılar.

Kdz. Ereğli BİLSEM’de eğitim gören Berkay Balcı, Sare Su Çiftçi ve Uras Şen dünya çapında düzenlenen Caribou Contest Matematik yarışmasına katıldı.

Kanada merkezli olarak dünya çapında online şekilde düzenlenen Caribou Contest Matematik yarışmasının 1. aşamasında üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Balcı dünya birinciliği; 2. aşamasında üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Balcı ve dördüncü sınıf öğrencisi Sare Su Çiftçi dünya birinciliğine imza attı.

Yarışmanın 3. aşamasında üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Balcı ve dördüncü sınıf öğrencisi Uras Şen dünya birinciliği; 4. aşamasında üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Balcı dünya birinciliğini paylaştı.

6 aşamalı olan organizasyonun sonuncusu 6 Mayıs’ta tamamlandı. Tüm aşamaların sonuçları değerlendirildiğinde ise üçüncü sınıf öğrencisi Berkay Balcı Türkiye’de birinci, Dünyada on ikinci olarak ilçenin gurur kaynağı oldu.

Çakır, “Zamanla daha fazla başarı hikayesi duyacağız”

Ereğli BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için bir çok etkinlik yaptıklarını belirtti. Çakır açıklamasında, “Türk zeka vakfı, Türk Beyin takımının düzenlemiş olduğu yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu yarışmalarda da dereceler elde ediyoruz. Aynı zamanda Tübitak projeleri için fikirler üretiyoruz. Yeni açılan bir kurum olmamıza rağmen hızlı şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Öğrencilerime matematiksel düşünme becerisi kazandırmayı, karşılarına çıkan problemleri sorgulamalarını sağlamayı, hayatımızın her alanında matematiğin olduğunu fark edip bakış açılarını çeşitlendirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Biz oltamızı attık, biliyoruz ki hiçbir şey emek vermeden olmaz. İnanıyoruz ki zamanla daha fazla başarı hikayesi duyacağız tüm öğrencilerimizden. Öğrencilerimizi ve Matematik öğretmenimiz Çağla Gençtürk' ü tebrik ederiz. Tüm bunları gerçekleştirirken bize her zaman destek olan Kdz. Ereğli Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Aksoy’a teşekkürlerimizi sunarız.” İfadelerini kullandı.

