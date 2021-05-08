Başkan Bozkurt’tan Kadir Gecesi mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt “Kadir Gecesi”yle ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi, “Mübarek Ramazan ayına veda edeceğimiz şu günlerde, bin aydan daha hayırlı ve mübarek gecelerin en önemlisi olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinci ve mutluluğu yaşamaktayız.

Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi’nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan değerlerin başında gelen saygı, sevgi ve hoşgörünün bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanıyorum.

Bu müstesna ve mübarek gecenin, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması için bir fırsata dönüştürülmesi en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın ve İslam aleminin Mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyor, bütün insanlığa iyilik, güzellik ve hayırlar getirmesine vesile olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi

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