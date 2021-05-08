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Semt pazarı kuruldu, vatandaşlar akın etti Kaymakam Çorumluoğlu: “Talebe göre değerlendirilecek”

İHA

Semt pazarı kuruldu, vatandaşlar akın etti Kaymakam Çorumluoğlu: “Talebe göre değerlendirilecek”

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs tarihine denk gelen cumartesi günü 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebzemeyve ile fide satışı yapacak semt pazarları kuruldu. Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde alışverişlerini yapan vatandaşlar memnun olduklarını ifade ederlerken, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebzemeyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.
Vatandaşların yaş sebzemeyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin veriliyor.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi’nde, halk arasında ‘Cumartesi Pazarı’ olarak bilinen yerde kurulan pazar yerine gelen vatandaşlar alışverişlerini yaptı. Pazarda tezgahların belli aralıklar ile kurulmasına izin verildi. Tam kapanma döneminde ilk kez izin verilen semt pazarı ile ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, bu kararın iki güne çıkmasını istedi. Bazı vatandaşlar sebze meyvelerin fiyatlarının yükseldiğine vurgu yaparken, pazar esnafı ise marketlerin 1015 günlük ürünleri sattığını, pazarda günlük taze ürünlerin satıldığını ifade etti. Halk için pazarların her zaman açık olması gerektiğine vurgu yapan pazar esnafı ilgiden memnun. İnsan sağlığı için tedbirlerin alınmasına vurgu yapan vatandaşlar, alınan kararların uygulanması gerektiğini söyledi. Pazar yerine gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, semt pazarlarının kurulması ile ilgili bilgiler verirken gözlemlerini aktardı. Kaymakam Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün dört tane ilçe merkezinde, bir Gülüç beldemizde, bir de köyümüzde pazar açıldı. 6 tane pazarımız açıldı. Bakanlığımızın ve valimizin talimatları gereği gerekli görevlendirmeler yapıldı. Şu ana kadar da büyük bir aksaklık gözükmüyor. Anbean takip ediyoruz. Her pazaryerine hem belediyemizin, hem emniyet, hem de tarımdan arkadaşlar görev başındalar. Eğer bir artış olursa, beklediğimizden daha fazla artışı olursa vatandaşlarımızın geçişini geçici bir süre durdurmayı düşünüyoruz. Kontrollü bir şekilde devam ediyor. Böylelikle vatandaşlarımız alternatif alışveriş noktası olarak pazarları kullanabilirler. Bunun yanında bu pazarlarda Bölücek, Hamzafakılı ve o bölgedeki kendi öz üretimi yapılan maydanoz, soğan ve benzeri ürünlerin de bu pazarlar vasıtasıyla nihai tüketiciye satımını sağlamak istiyoruz. Çünkü o ürünü bekletemiyorsunuz. Özellikle köylü pazarı dediğimiz o kısımda da vatandaşlarımız orada kendi ürünlerini satma imkanları oluyor. Görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım vatandaşlarımız için güzel bir hizmet olmuş olur. Bakanlığımız 2 gün yapın derse 2 gün yaparız onun dışında bizim lokal olarak karar alma yetkimiz yok. Arz ve talebe göre de değerlendirme yapılacak. Bu işin başarısı nedir, fayda ve mahsurları nedir. Türkiye’nin değişik noktalarındaki uygulamalara da bakılacak.” İfadelerini kullandı.

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