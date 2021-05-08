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Kız kardeşlerine istismarda bulunan ağabeyler için savcı mütalaasını sundu

DHA

Kız kardeşlerine istismarda bulunan ağabeyler için savcı mütalaasını sundu


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi G.K.'nin (28) cinsel istismarından çocuk dünyaya getiren S.K. (17) ile ilgili savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, DNA raporuyla çocuğunun babası olduğu tespit edilen G.K. için 34,5 yıla, aynı suçtan tutuksuz yargılanan diğer ağabeyi S.K. için de 45,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Olay, geçen yıl 24 Şubat'ta meydana geldi. Kilimli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan S.K., annesi H.K.'nın yardımıyla evde doğum yaptı. S.K., kanaması durmayınca annesi ve ağabeyi G.K. tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan S.K., annelerinin bir, babalarının ise ayrı olduğu ağabeyi S.K.'nin kendisine evde cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Doğan bebekten alına DNA örnekleriyla yapılan karşılaştırmada babanın S.K. değil, diğer ağabeyi G.K. olduğu tespit edildi.
S.K.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda ise ruhsal yönden kendini savunamayacak durumda olduğu ve mevcut zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılabileceği, ancak vereceği ifadelere ana hatları ve kuvvetli delillerle desteklendiği takdirde itibar edilebileceği belirtildi. Gözaltına alınan ağabeylerden G.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede, G.K. ve S.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Anne H.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1,5 yıl hapis cezası talep edildi. S.K. ise doğumun ardından bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
SAVCI MÜTALAASINI SUNDU 
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K., tutuksuz sanıklar G.K. ile anne H.K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, S.K.'nın iki ağabeyinin de cinsel istismarına maruz kaldığını beyan ettiği ifade edildi. Tutuksuz sanık S.K.'nın hafif zeka geriliği olan S.K.'yi bıçak ve ayakkabı ile darbederek birden fazla kez nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık G.K.'nın ise bebeğin babasının olduğunun ortaya çıktığı ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan mağdureye birden fazla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 34,5 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık anne H.K. için ise sanıkların öz çocukları olması nedeniyle tanıklıktan çekilebilecek kişiler arasında olması nedeniyle beraatine karar verilmesi talep edildi. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ertelendi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-05-08 15:19:23

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