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Filyos Limanı'nda peyzaj çalışmasına başlanıldı

İHA

Filyos Limanı'nda peyzaj çalışmasına başlanıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Saz köyünde bulunan Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve yapımına 2016 yılında başlanan Filyos Projesi'nin çevre düzenlemesine başlanıldı.
Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfi amacıyla sürdürülen çalışmalarda bir süredir Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken çevre düzenlemesine bugün başlanıldı. İlk etapta hazırlanan araziye 600 adet ağaç iş makinaların yardımıyla dikildi. Çevre düzenleme projesinde, ağaç ve peyjaz ekipleri tarafından dikilen ağaçlandırma çalışmaları tamamlanırken sonrasında parsel parsel yeşil alanların üzerinde devam edilecek.

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