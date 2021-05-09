Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi'nde zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde zirai don tehlikesi konusunda uyardı. 10 Mayıs 2021 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında oluşması muhtemel don olayına karşı şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi (10.05.201) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in (Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Çankırı) iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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