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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçebeyli yönetmenin korku filmi vizyona giriyor

İHA

Gökçebeyli yönetmenin korku filmi vizyona giriyor

Gökçebeyli film yönetmeni Kemal Danacı’nın iddialı filmi yakında vizyona giriyor.
2021 yılının en iddialı korku filmi olan ve geçmiş yıllarda gerçek yaşanmış hikayeden yola çıkılarak çekilen “Ehrimen Kanlı Yol” vizyona girmeye hazırlanıyor.
Uzun emekler harcanarak çekilen ve Zonguldak’ın Gökçebey İlçesinde çekilen filmle ilgili bilgi veren Yönetmen Kemal Danacı,” Geçmiş yıllarda bölgede yaşanan ve gerçek hikayeden yola çıkarak çekilen filmimizi bölge insanımızın da bilgilerine dayanarak uzun çalışmalar neticesinde tamamladık.
Ön çalışması bir yıl ve çekimlerin 12 gün sürdüğü korku filmimiz için çok yakında vizyona girmesine sayılı günler kalmanın ekip olarak onur mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.
Filmin konusu hakkında bilgi veren Danacı,” Kanlı yol adında korku filmi çekmek için Anadolu’da bir köye giden film ekibi çekimin başlayacağı günün gecesinde aynı kabusla uyanır. Bunun iyiye işaret olmadığını düşünen ekip İstanbul’a geri döner. Fakat olayı araştırmak için filmin yönetmeni Fatih, görüntü yönetmeni Gürsel, sanat yönetmeni Meyra ve sesçisi İsmail köyde kalmaya karar verirler ve sırrı çözmek için gece ormanda kalmaya karar verirler" şeklinde filmden bahsetti.
Kemal Danacı,” Filmin senaryosunu Onur Özcan ve ben Kemal Danacı birlikte kaleme aldık oyuncu kadrosunda ise Mustafa Aydın, Erol Sertel, Sevim Çömlek, Duhan Çetin, Metin Köse, Aykan Sağ, Turgut Çömlek ve Murat Yılmaz’ın rol aldığı film 4 Haziran’dan itibaren sinema salonlarında seyircilerine korku salacak” diye konuştu

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