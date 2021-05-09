Anneler gününde şehit anneleri unutulmadı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, anneler gününde şehit annelerini yalnız bırakmadı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Abdullah Hasçelik ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker eşliğinde Ören Mahallesinde ikamet eden 1994 yılında Tunceli Pülümür’de şehit olan Tayfun Demirbay’ın annesi Gülşen Demirbay ile Dedeler Köyünde ikamet eden 2011 yılında Diyarbakır’da şehit olan Noyan Aydın’ın annesi Ayşe Aydın’ı ziyaret etti. Şehit annelerin anneler gününü kutlayan Kaymakam Çorumluoğlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Şehit anneleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam tarafından hatırlanmaları sebebiyle teşekkürlerini iletti.

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