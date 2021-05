Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü birlikte Kadir Gecesi Özel Programı düzenledi. Belediye 7 ayrı tepede 20 ayrı noktaya hoparlör sistemi kurdu, Ereğli semalarında Kur’an sesleri yükseldi.

Kadir Gecesi’nde, Kdz. Ereğli Belediyesi ve İlçe Müftlülüğü işbirliğinde yatsı namazı sonrası belediye avlusunda Mevlid Programı düzenlendi. Şehrin 7 ayrı tepesinde 20 ayrı noktaya kurulan hoparlör sistemi ile kent semalarında Kur’an sesleri yükseldi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı’nın sunum ve Kadir Gecesi konuşmasını yaptığı programda, Kdz. Ereğli Müftülüğü Din Görevlileri Yasini Şerif Tilavetinde bulundu. Kenan Pestilci Camii Müezzin Kayyımı Nurcahit Candan, Kur’an Kursu Öğreticisi Hafız Ersin Uçar ve Meydanbaşı Camii İmam Hatipi Vedat Alkan Mevlidi Nebi ve İlahiler okudu.

Kadir Gecesi Duasını ise Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü yaptı. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık da konuşma yaparak halkın Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Çorumluoğlu: “Birlik ve beraberlik içinde başaracağımız çok iş var”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ülkemiz için ülkemizdeki Müslümanlar için dünyanın fraklı noktalarındaki Müslüman kardeşlerimiz için bu gecenin hayırlı olmasını diliyorum. Belki geçen yıl bize sormuş olsalardı 1 yıl içerisinde virüsü yeneceğiz, meydanları dolduracağız, camileri dolduracağız, eski günlere döneceğiz derdik ama ne yazık ki 1 yılda bu virüsü alt edemedik. Alınan son tedbirlerle 17 günlük kısıtlama ve kapanmalarla beraber bayram sonrası yine güzel eski günlerde olduğu gibi etkinliklerle buluşacağız. Belediyemizin düzenlediği çeşitli etkinliklerle bir araya geleceğiz. Bunun için, bu virüs tüm dünyaya sıkıntı olmuş illet. Maske, mesafe, hijyen kurallarını unutmayacağız. 17 günlük süre elimize geçmiş güzel bir fırsat.

Bundan sonra yaz gelecek, üretimimiz, moral motivasyonumuz kolay olacak, esnafımızın yüzü gülecek, tüm milletimizin yüzü gülecek. Ereğli’deki vatandaşlarımıza güveniyorum. Bayramda uzaktan bayramımızı tebrik edelim. Birlik ve beraberlik içinde başaracağımız çok iş var. Bunun için rahata ermemiz gerekiyor. Elbirliği ile Ereğli’ye hizmet edeceğiz. Zonguldak’a hizmet edeceğiz gelişip büyüyeceğiz. Ereğli’deki kurumlarımıza vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik için güveniyorum. Ülkemizdeki sanayici, işadamımıza, vatandaşımıza güveniyorum. Rabbimden bu güzel günler, oruçlar suyu hürmetine İslam alemine güç vermesini, birlik ve beraberlik içinde tutmasını diliyorum. Organizasyonu başarılı bir şekilde yürüten başkanımıza, başkan yardımcımıza, meclis üyelerimize, teknik ekibe, müftülüğümüze, imamlarına, hocalarına teşekkür ediyorum. Kadir Gecesi ve bayramımızı tebrik ediyorum.”

Posbıyık: “Manevi yönden çok rahatız”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yaptığı konuşmada halkın Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik etti. Posbıyık açıklamasında, “Ramazan ayı ve Kadir Gecesi İslam Alemi için son derece önemli olduğu gibi Ereğli’miz için de son derece önemlidir.

Daha önce, özellikle sahil boyunca 1520 bin kişiye iftar verirdik. Türkiye’nin en tanınmış ilahiyat profesörlerini Ereğli’ye getirirdik, bilim insanlarını Ereğli’ye getirirdik. 2 seneden bu yana virüs yüzünden bunları yapamıyoruz. Ülkemizi ve dünyamızı bu musibetten kurtarmaya çalışıyoruz. Bizi bu akşam balkonlarında, sokaklarda oturmuş dinleyen vatandaşlarımız var. 7 tepeye ve eteklerinde 20 ayrı noktaya hoparlör yerleştirdik. Hocalarımızın nidaları, güzel sesleriyle Ereğli’nin dağları tepeleri Allah Allah sesleriyle inliyor. Müftülüğümüze bağlı imam hatiplerle birlikte belediyemizin Mezarlıklar Müdürlüğü önderliğinde bu geceyi böyle geçiriyoruz. Kurduğumuz SBD TV aracılığı ile canlı yayınla halkımızın evine kadar bu geceyi yansıtıyoruz. Bu ramazan ayında da evlere hapsolduk ama belediye olarak görevimizin başındayız. Ödemeler olmuyor, tahakkuk olmuyor, tahsilât olmuyor ama manevi yönden çok rahatız. Ereğli’nin her tarafını dezenfekte ediyoruz. 10 bin kişiye sıcak aş dağıtıyoruz. Kimse görmeden sefer taslarıyla, üç kap sıcak yemeği evlere gönderiyoruz. Veren el, alan elini görmüyor. Kadir Gecesi olduğu için ilave olarak da baklavalarını gönderdik. İhtiyaç sahibi ailelere, 3 bin 500 aileye koli dağıttık. Reklam olsun diye söylemiyorum manevi yönden rahatız ve bundan büyük haz alıyoruz.” Dedi.

Arife günü mezarlıkta mevlid programı olacak

Ereğli halkına da uyarılarda bulunan Başkan Posbıyık, şehir mezarlığında mevlid okutulacağını söyledi. Posbıyık, “Kaymakamlığımızla işbirliği yapmak suretiyle halkımızı bir nebze rahatlatmak için elimizden geleni yaptık. Ereğli’nin her tarafında bu güzel Kur’an ziyafetini saygıdeğer hocalarımız ile birlikte inlettik, mutlu olduk, büyük bir Kur’an ziyafeti çektik. Her Arife günü olduğu gibi Müftülüğümüzün imam hatipleriyle beraber şehir mezarlığında Mevlid okutturacağız. Kadir gecemiz hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nın da herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Allah rızası için hijyen, mesafe kurallarına son derece dikkat edelim. Maske takalım, bir an önce virüsü atlatalım.

Gençler en çok siz dikkat edin. Ereğli’yi kontrol altına alın, maske takmayanları, mesafeyi ayarlamayanları ikaz edin. Size söz veriyorum; Ereğli’de virüsü en alt seviyeye indirirsek devletimiz de izin verirse yeni yaptığımız plajda gençlik konseri yapacağıma söz veriyorum. Kandilinizi kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

