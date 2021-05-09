Almanya'dan gelen gurbetçiler Zonguldak Havalimanına iniş yaptı

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı, bugün Almanya yolcularını karşıladı.

Sunexpress Havayollarına ait gelen yolcu uçağı bugün sabah Almanya'nın Düsseldorf şehrinden hareket ederek saat 11.50'de Zonguldak Havaalanına 113 yolcusuyla sorunsuz iniş yaptı. Gelen yolcularını karşılayan havaalanı personeli, sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak yolcuların ateşleri ölçtü. Ardından pasaport kontrolü yapıldı.

Sunexpress Havayolları Almanya'ya dönüşü ise bugün saat 17.30'da 119 yolcusuyla havaalanından uçuşunu gerçekleştirecek.

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