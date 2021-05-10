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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı

İHA

Bilimsel eczacılığın 183 yılı kutlandı

Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 183'nci yıldönümü nedeniyle çelenk sunum tören düzenlendi.
Zonguldak'ta Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 182'nci yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Atatürk anıtında düzenlenen törene; 17'nci Bölge Zonguldak Eczacılar Odası Başkanı Ayşegül Kara ve meslektaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kara açıklama yaptı. Karanın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, bu topraklarda bilimsel eczacılığın kuruluşunun 182. yılını kutluyoruz. 14 Mayıs, biz eczacılar için önemli ve simgesel bir tarih. 14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık, akademik bir mesleğe dönüşmüştür. Biz eczacılar, 14 Mayıs’ı her sene belirli temalar çerçevesinde, Birliğimiz ve tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz. Bu yıl, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun da temasından yola çıkarak, pandemi döneminde daha da iyi anladığımız bir konuya vurgu yaptık ve temamızı “Sağlığınız İçin Eczacınıza Güvenin. Eczane Güvendir. Bir yılı aşkın süredir dünyayı saran ve sarsan COVID19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz 415 sağlık çalışanının 50’si meslektaşımız ve 19’u da eczane teknisyenlerimizdi. Bunlar bizler için birer sayı değil; hepsi birer can, meslektaş, arkadaş, kardeş, anne, baba, evlatHepsini saygıyla anıyoruz. Bugün anılarını yâd etmek adına, eczacılar olarak tüm Türkiye’de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aynı zamanda Birlik binamıza astığımız branda, eczanelerimizde kullandığımız afişlerle de kaybettiklerimizi anacağız. Bizler eczacılar olarak bu sancılı süreçte ilk günden itibaren önemli roller üstlendik. Pandemi süresince kesintisiz olarak temel ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetlerini vermeye devam ettik. Hastalarımızın ilaçlara ve kişisel koruyucu ekipmanlara erişebilmesini sağladık. Topluma bilimsel kanıta dayalı tavsiyeler verdik. El dezenfektanları ürettik, ücretsiz maske ve ücretsiz grip aşısı dağıttık. Kronik hastalarımızın ilaçlarını temin ettik ve izlemlerine katıldık. Öte yandan farkındalık kampanyaları yürüttük, bilgi kirliliği ile mücadele ettik. Pandeminin ilk gününden itibaren tüm sağlık çalışanları olarak sağlık sistemini ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

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