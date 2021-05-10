Zabıtadan sosyal mesafe maske denetimi

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Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri Gazipaşa Caddesinde esnaflara sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri tam kapanma kısıtlaması kapsamında denetimlerine kent merkezinde devam ediyor. Zabıta ekipleri özellikle kent merkezinin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde esnafları denetledi. Denetimler kapsamında iş yerinde sosyal mesafe maske konusunda uyarılarda bulunuldu. Uyarılara uymayan kişilere cezai işlem uygulandı.

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