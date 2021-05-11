Zonguldak'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınandı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı.

Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ki sivillere yönelik saldırılarını protesto için toplandı. Kent merkezinde, Filistin ve Türk bayraklarıyla araçlarıyla konvoy yapan grup ardından Madenci Anıtı'nda bir araya geldi. Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Kudüs'te çoluk çocuk demeden canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine destek için toplandıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceklerini ifade eden Aşkar, "Herkes bilsin ve duysun ki Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Mescidi Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığa kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Bir süre slogan atan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-11 00:34:11



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