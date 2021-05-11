Vali Tutulmaz sürücüleri denetledi

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tam kapanma sürecinde şehrin belirli noktalarında oluşturulan yol kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile birlikte denetimlerine ara vermeden devam ediyor. "Tam kapanma" sürecinde sürekli caddelerde olan Vali Tutulmaz kontrol noktalarını sık sık ziyaret ederek denetlemelere katılıyor. Vali Tutulmaz, uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. Araç sürücülerine maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak, tedbirlere içtenlikle uyulmasını istedi.

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