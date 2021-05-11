Kaldırımda asılı kalan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu

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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda asılı kalınca uçuruma düşmekten kurtuldu.



Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 AT 939 plakalı Hyundai marka otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil kaldırımın ortasında asılı kaldı. Kaldırıma asılı kalan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine çekici çağrıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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