Minikler hediyelerle güldüler

Kızılay Kozlu Şubesi Bayram öncesi Kozlu köylerinde çocukların yüzünü güldürdü.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi korona virüs tedbirleri sebebi ile sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı Kozlu Kızılay Şubesi Kozlu köylerinde Bayram öncesi küçük çocuklara kıyafet, oyuncak ve çeşitli ikramlarda bulunarak sevindirdi. Yasak sürecinde kuaförlerinde kapalı olması durumunu göz önünde bulundurarak hareket eden Kızılay Kozlu Şube ilçedeki gönüllü kuaför sahibi ve çalışanları ile birlikte erkek çocukların saç kesimlerini de yaparak Bayram öncesi yapılan bu etkinliğe renk katmış oldular.

Kozlu Sivriler Köyünde yapılan etkinlikte kısa bir konuşma yapan Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın; ‘’Bizler sivriler köyü sakinleri olarak Kızılay Kozlu Şube Başkanlığının Ramazan Bayramı öncesinde yapmış bu güzel organizasyon için çok mutlu olduğumuzu ve çocuklarımızın yüzündeki bu tebessümün ortaya çıkmasında büyük katkısı olan Sayın Kızılay Şube Başkanım Ali Kaya ve beraberindeki dostlarımıza gerek bayramlarda gerekse diğer zor zamanlarımızda daima yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz’’ diye ifade etti.

Organizasyon sonunda aileler ile fotoğraf çektiren ve Kızılay Kozlu Şubesi olarak mutluluklarını dile getiren Şube Başkanı Ali Kaya; ‘’Kozlu Kızılay Şubesi olarak bize bu kutsal görev verildiği günden bu güne vatandaşlarımızın kanayan yarasına bir mehlem, üzüntülerinde gözlerindeki yaşlarını sildiği bir mendil, mutluluklarında ise gözlerindeki parıltı olabildiysek ne mutlu bizlere. Beni her zaman bu tarz organizasyonlarımızda duygulandıran ve gururlandıran en büyük etken Milletimin gönüllü olarak uzattığı el, garibin baş altına koyduğu omuzdur. Ve son olarak bu ve buna benzer organizasyonlarımızda Kızılay’ın ve şahsım olarak daima yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne, Endam Erkek kuaförü, Foto Berk başta olmak üzere emeği geçen ve yalnız bırakmayan tüm Gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum’’ diye konuştu.

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