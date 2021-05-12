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Zonguldak’ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı

İHA

Zonguldak’ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tam kapanma denetimleri kapsamında araması bulunan 20 şüpheli ve 2 araç yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, “Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak amacıyla, il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontroller gerçekleştirildi.
11 Mayıs 2021 günü (306) personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında (5) sabit noktada, il içi (10) yol kontrol noktasında 7 bin 543 şahıs, 5 bin 967 araç kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan araması bulunan (20) şüpheli ve (2) araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında (418) personelin katılımıyla (281) devriye ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Karargahından takviye kuvvet görevlendirilmesi kapsamında (7) ekip, (14) personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen (48) şüpheliye idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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